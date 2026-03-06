Canlı
        Haberleri

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkili oldu

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis görüş mesafesini düşürdü.

        Giriş: 06.03.2026 - 15:54
        Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkili oldu.

        Güzergahın Düzce geçişinde yer alan Karanlıkdere, Bakacak, Bıçkıyanı mevkileri ile Bolu kesiminde kalan Elmalık ve Abant kavşağında sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

