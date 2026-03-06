Düzce'den AB ülkelerine ocak ve şubatta 1837 ton iç fındık gönderildi
Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yılın ilk 2 ayında 1837 ton iç fındık ihraç edildi.
Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yılın ilk 2 ayında 1837 ton iç fındık ihraç edildi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, fındık üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'den yılın ilk 2 ayında gerçekleştirilen dış satımın büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.
AB ülkelerine ocakta 811, şubatta 1026 olmak üzere toplam 1837 ton iç fındığın satıldığı aktarılan açıklamada, geçen yıl kentten toplam 16 bin 456 ton iç fındığın ihraç edildiği, 2025'in ürününün pazara inmeye devam ettiği kaydedildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.