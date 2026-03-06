Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Haberleri

        Düzce'den AB ülkelerine ocak ve şubatta 1837 ton iç fındık gönderildi

        Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yılın ilk 2 ayında 1837 ton iç fındık ihraç edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 12:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'den AB ülkelerine ocak ve şubatta 1837 ton iç fındık gönderildi

        Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yılın ilk 2 ayında 1837 ton iç fındık ihraç edildi.


        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, fındık üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'den yılın ilk 2 ayında gerçekleştirilen dış satımın büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.

        AB ülkelerine ocakta 811, şubatta 1026 olmak üzere toplam 1837 ton iç fındığın satıldığı aktarılan açıklamada, geçen yıl kentten toplam 16 bin 456 ton iç fındığın ihraç edildiği, 2025'in ürününün pazara inmeye devam ettiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        Teminatlar geri çekildi
        Teminatlar geri çekildi
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Türkiye'ye döndüler
        Türkiye'ye döndüler
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        75 gayrimenkul ve 11 araca el konuldu! 26.5 milyar TL'lik bahis operasyonu!
        75 gayrimenkul ve 11 araca el konuldu! 26.5 milyar TL'lik bahis operasyonu!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        Araç istasyonunda darp edilen polis ölmüştü! Yeni gelişme!
        Araç istasyonunda darp edilen polis ölmüştü! Yeni gelişme!
        YÖK'ten doktora ve lisansüstü öğrencilere ilişkin düzenleme
        YÖK'ten doktora ve lisansüstü öğrencilere ilişkin düzenleme
        Doğum izni tamam sıra rapor parasında
        Doğum izni tamam sıra rapor parasında
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Kızılcık Şerbeti'nde Başak kaçırılıyor
        'Kızılcık Şerbeti'nde Başak kaçırılıyor

        Benzer Haberler

        Vali Makas şehit ailelerini yalnız bırakmıyor
        Vali Makas şehit ailelerini yalnız bırakmıyor
        Meclis 26 gündem maddesini karara bağladı
        Meclis 26 gündem maddesini karara bağladı
        Nüfus Müdürlüğünde hafta sonu mesai
        Nüfus Müdürlüğünde hafta sonu mesai
        Düzce'den iki ayda bin 837 ton fındık ihraç edildi
        Düzce'den iki ayda bin 837 ton fındık ihraç edildi
        Bilim Kafede beynin gerçekleri gün yüzüne çıkarıldı
        Bilim Kafede beynin gerçekleri gün yüzüne çıkarıldı
        Tarım Akademisi'nden tarımsal kalkınmaya destek: Öğrenciler öğrendiklerini...
        Tarım Akademisi'nden tarımsal kalkınmaya destek: Öğrenciler öğrendiklerini...