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        Düzce'de yangın çıkan cami kullanılamaz hale geldi

        Düzce'nin Gümüşova ilçesinde yangın çıkan cami kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 22:12 Güncelleme: 03.01.2025 - 22:12
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        Düzce'de yangın çıkan cami kullanılamaz hale geldi
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        Düzce'nin Gümüşova ilçesinde yangın çıkan cami kullanılamaz hale geldi.

        İlçeye bağlı Yongalık köyündeki caminin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, büyük bölümü ahşap olan cami kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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