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        Düzce'de asansörün tamir sırasında düşmesi sonucu 3 işçi yaralandı

        Düzce'de, tamir ettikleri asansörün düşmesi sonucu yaralanan 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 20:03 Güncelleme: 13.01.2025 - 20:03
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        Düzce'de asansörün tamir sırasında düşmesi sonucu 3 işçi yaralandı
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        Düzce'de, tamir ettikleri asansörün düşmesi sonucu yaralanan 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

        Koçyazı Mahallesi Ömer Halisdemir Caddesi üzerindeki bir sitede asansör arızasını gidermek için çalışan H.İ.K, İ.K. ve Y.A, asansörün düşmesi sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan işçiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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