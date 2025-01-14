Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Bolu Belediye Başkanı Özcan, Düzce'de ziyaretlerde bulundu

        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Düzce'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 18:39 Güncelleme: 14.01.2025 - 19:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu Belediye Başkanı Özcan, Düzce'de ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL

        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Düzce'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

        Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Düzce şubelerinde şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Özcan, terörün din, dil, ırk ayrımı yapmadan her kesimi etkilediğini, bölücü örgütlere ve politikalara karşı birlikte hareket etmek gerektiğini söyledi.

        Gaziler ve şehit yakınlarına Türk bayraklı plaket ve çiçek veren Özcan, daha sonra kent merkezindeki iş yerlerini gezdi, esnafla sohbet etti.

        CHP İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısına da katılan Özcan, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının "nefret ve ayrımcılık" suçundan resen hakkında başlattığı soruşturmaya değinerek, daha önce de bu konuda soruşturma geçirdiğini ve takipsizlikle sonuçlandığını belirtti.

        Partilerinde ırkçılık düşüncesinin olmayacağını çünkü kendilerini antiemperyalist olarak nitelendirdiklerini söyleyen Özcan, sığınmacılar meselesinin emperyal proje olduğunu savundu.

        Özcan, parti olarak sadece AK Parti'yi eleştirerek sonuç alamayacaklarına değinerek, "Artık 10 cümle ediyorsak 3'ünde eleştiri, 7'sinde yapacağımızı anlatıp ikna etmemiz gerekiyor. Emekli, asgari ücretli sandığa gittiğinde, 'Evet benim yaşam kalitemi yükseltmek için ayakları yere basan projelerle geliyorlar.' diyecek. Doğru politikalarla insanları ikna edeceğiz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Blinken: Hamas'ın yanıtı bekleniyor
        Blinken: Hamas'ın yanıtı bekleniyor
        Mourinho'nun transfer listesi belli oldu!
        Mourinho'nun transfer listesi belli oldu!
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Kadın müşterileri bayıltıp taciz eden taksicinin ifadesi ortaya çıktı!
        Kadın müşterileri bayıltıp taciz eden taksicinin ifadesi ortaya çıktı!
        İstanbul'un karsız kışları! Neden yağmıyor?
        İstanbul'un karsız kışları! Neden yağmıyor?
        14 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        14 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Gazze'de ateşkes yakın mı?
        Gazze'de ateşkes yakın mı?
        Meta'dan şoke eden LGBTQ+ kararı!
        Meta'dan şoke eden LGBTQ+ kararı!
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmış! Anne değil katil!
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmış! Anne değil katil!
        Kapıda vizenin bilançosu ortaya çıktı
        Kapıda vizenin bilançosu ortaya çıktı
        Yasin Özcan Aston Villa'da!
        Yasin Özcan Aston Villa'da!
        Usta sanatçıya veda
        Usta sanatçıya veda
        G.Saray'a Elye Wahi iddiası!
        G.Saray'a Elye Wahi iddiası!
        Los Angeles yangınının sembolü
        Los Angeles yangınının sembolü
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Filenin 'şalvarlı sultanları'
        Filenin 'şalvarlı sultanları'
        Beşiktaş önce satacak, sonra alacak
        Beşiktaş önce satacak, sonra alacak
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!

        Benzer Haberler

        Düzce'de "Ortak Sağlık Güvenlik Birimi" firmaları toplantı yaptı
        Düzce'de "Ortak Sağlık Güvenlik Birimi" firmaları toplantı yaptı
        Cumayeri'nde dere ıslah çalışmalarına başlanıyor
        Cumayeri'nde dere ıslah çalışmalarına başlanıyor
        Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı
        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Düzce'de öğrencilerle buluştu
        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Düzce'de öğrencilerle buluştu
        Düzce'de asansörün tamir sırasında düşmesi sonucu 3 işçi yaralandı
        Düzce'de asansörün tamir sırasında düşmesi sonucu 3 işçi yaralandı
        Montaj yaptıkları asansörle boşluğa düşen 3 işçi yaralandı
        Montaj yaptıkları asansörle boşluğa düşen 3 işçi yaralandı