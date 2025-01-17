Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ökten, Düzce'de karne törenine katıldı
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Düzce'de 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla düzenlenen karne törenine katıldı.
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Düzce'de 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla düzenlenen karne törenine katıldı.
Namık Kemal İlkokulunda düzenlenen törende Ökten, Düzce Valisi Selçuk Aslan ile öğrencilere karnelerini dağıttı.
Ökten, öğrencilerle sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Programda, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın ve protokol üyeleri de yer aldı.
Ökten, daha sonra Düzce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek, okuldaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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