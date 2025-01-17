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        Düzce Valisi Aslan, kas hastası öğrenciyi evinde ziyaret ederek karnesini verdi

        Düzce Valisi Selçuk Aslan, "evde eğitim hizmeti"nden faydalanan kas hastası ortaokul öğrencisi Ahmet Arif Aman'ı evinde ziyaret ederek karnesini verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 17:50 Güncelleme: 17.01.2025 - 17:50
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        Düzce Valisi Aslan, kas hastası öğrenciyi evinde ziyaret ederek karnesini verdi
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        Düzce Valisi Selçuk Aslan, "evde eğitim hizmeti"nden faydalanan kas hastası ortaokul öğrencisi Ahmet Arif Aman'ı evinde ziyaret ederek karnesini verdi.

        Camikebir Mahallesi'nde ikamet eden Kasım Aktaş Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Aman, hastalığı nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığının projesi kapsamında evinde eğitim alıyor.

        Vali Aslan, evinde ziyaret ettiği Aman'a karnesini vererek tebrik etti.

        Aman ile sohbet eden Aslan, çocuğa hediyeler verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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