Düzce Valisi Aslan, kas hastası öğrenciyi evinde ziyaret ederek karnesini verdi

Aman ile sohbet eden Aslan, çocuğa hediyeler verdi.

Vali Aslan, evinde ziyaret ettiği Aman'a karnesini vererek tebrik etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.