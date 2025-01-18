AK Parti'li Keşir, partisinin Düzce Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuştu:

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, üniversite öğrencileri arasında kızların oranının yüzde 51 olduğunu belirterek, "Eski Türkiye'yi tarihe gömdüğümüzün ve kadın devrimi başlattığımızın en önemli göstergelerden biri eğitimde fırsat eşitliği." dedi.

AK Parti Düzce Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuşan Keşir, AK Parti'de kongrelerin düğün, bayram havasında geçtiğini söyledi.

Keşir, AK Parti'nin kuruluşunun üzerinden 23 yıl geçmesine rağmen genç, dinamik ve heyecanlı yapısını koruduğunu, böyle bir ailenin ferdi olduğu için Allah'a şükrettiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" mottosuyla yola çıktıklarına işaret eden Keşir, "Evet hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Özellikle kadınlar, gençler, 'makbul olanlar, olmayanlar' diye ayrılıyorduk. Katsayı uygulamasıyla, kılık kıyafet yasaklarıyla bu ülkenin gençleri ve kadınları, en temel fırsat eşitliği aracı eğitime eşit fırsatlarla ulaşamıyordu. Cumhurbaşkanımız 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' derken, kadınlar için de artık hiçbir şey eskisi gibi olmadı." diye konuştu.

Keşir, AK Parti iktidarıyla en önemli değişimlerden birinin eğitimde yaşandığına dikkati çekerek, "Benim üniversiteye başladığım yıl 1985'te üniversite öğrencilerinin içinde kız çocuk oranı yüzde 7'ydi. 2001'de bu oran yüzde 13,5'e anca çıktı. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' sözünden sonra yasakları, katsayı uygulamalarını tarihe gömdük. 81 ilde üniversite açtık ki kız çocukları başka şehre gitmek zorunda kalmasın diye. Bugün üniversite öğrencilerinin içinde kızların oranı yüzde 51. İşte eski Türkiye'yi tarihe gömdüğümüzün ve kadın devrimi başlattığımızın en önemli göstergelerden biri eğitimde fırsat eşitliği." ifadelerini kullandı.

Çalışma hayatında kadınlara yönelik yasakları da bir bir kaldırdıklarını, bugün kamuda istihdam edilenlerin yüzde 49'unun, KOSGEB ve TÜBİTAK'tan destek alanların yüzde 48'inin kadınlardan oluştuğunu anlatan Keşir, "Bu ne demek? Kurulduğumuz günden itibaren nüfusun yarısını oluşturan kadınları her açıdan başta eğitim olmak üzere güçlendirmek, desteklemek ve büyük Türkiye hayalimize kadın, erkek omuz omuza koşmak... Kadın, erkek omuz omuza vererek hayal ettiğimiz büyük Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz." dedi.