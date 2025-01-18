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        AK Parti'li Keşir, partisinin Düzce Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuştu:

        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, üniversite öğrencileri arasında kızların oranının yüzde 51 olduğunu belirterek, "Eski Türkiye'yi tarihe gömdüğümüzün ve kadın devrimi başlattığımızın en önemli göstergelerden biri eğitimde fırsat eşitliği." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 16:43 Güncelleme: 18.01.2025 - 16:43
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        AK Parti'li Keşir, partisinin Düzce Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuştu:
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        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, üniversite öğrencileri arasında kızların oranının yüzde 51 olduğunu belirterek, "Eski Türkiye'yi tarihe gömdüğümüzün ve kadın devrimi başlattığımızın en önemli göstergelerden biri eğitimde fırsat eşitliği." dedi.

        AK Parti Düzce Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuşan Keşir, AK Parti'de kongrelerin düğün, bayram havasında geçtiğini söyledi.

        Keşir, AK Parti'nin kuruluşunun üzerinden 23 yıl geçmesine rağmen genç, dinamik ve heyecanlı yapısını koruduğunu, böyle bir ailenin ferdi olduğu için Allah'a şükrettiğini dile getirdi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" mottosuyla yola çıktıklarına işaret eden Keşir, "Evet hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Özellikle kadınlar, gençler, 'makbul olanlar, olmayanlar' diye ayrılıyorduk. Katsayı uygulamasıyla, kılık kıyafet yasaklarıyla bu ülkenin gençleri ve kadınları, en temel fırsat eşitliği aracı eğitime eşit fırsatlarla ulaşamıyordu. Cumhurbaşkanımız 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' derken, kadınlar için de artık hiçbir şey eskisi gibi olmadı." diye konuştu.

        Keşir, AK Parti iktidarıyla en önemli değişimlerden birinin eğitimde yaşandığına dikkati çekerek, "Benim üniversiteye başladığım yıl 1985'te üniversite öğrencilerinin içinde kız çocuk oranı yüzde 7'ydi. 2001'de bu oran yüzde 13,5'e anca çıktı. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' sözünden sonra yasakları, katsayı uygulamalarını tarihe gömdük. 81 ilde üniversite açtık ki kız çocukları başka şehre gitmek zorunda kalmasın diye. Bugün üniversite öğrencilerinin içinde kızların oranı yüzde 51. İşte eski Türkiye'yi tarihe gömdüğümüzün ve kadın devrimi başlattığımızın en önemli göstergelerden biri eğitimde fırsat eşitliği." ifadelerini kullandı.

        Çalışma hayatında kadınlara yönelik yasakları da bir bir kaldırdıklarını, bugün kamuda istihdam edilenlerin yüzde 49'unun, KOSGEB ve TÜBİTAK'tan destek alanların yüzde 48'inin kadınlardan oluştuğunu anlatan Keşir, "Bu ne demek? Kurulduğumuz günden itibaren nüfusun yarısını oluşturan kadınları her açıdan başta eğitim olmak üzere güçlendirmek, desteklemek ve büyük Türkiye hayalimize kadın, erkek omuz omuza koşmak... Kadın, erkek omuz omuza vererek hayal ettiğimiz büyük Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz." dedi.

        - Düzce Belediye Başkanı Özlü, İBB ve İSKİ'ye "Melen Havzası" yatırımlarını tamamlama çağrısını yineledi

        Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ise İstanbul'a içme suyu sağlayan Melen Havzası'nın bakımından sorumlu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yatırımlarını tamamlama çağrısını yineleyerek, şunları kaydetti:

        "İSKİ'nin Düzce'de yapması gereken yatırımlar var. Bu yatırımlar 2018'de başladı. O yıl da İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan'dı. Onun yönetim kurulu toplantısında alınan kararlar var, bakın hiçbiri tamamlanmadı. Ben yapmadılar demiyorum, tamamlayamadılar diyorum. Başladılar, bir şeyler yapıyormuş gibi göründüler, tamamlayamadılar. Birkaç gündür sosyal medyada paylaşıyorum, anlatıyorum, yalanlıyorlar. Kabaca reddediyorlar. Hepsinin tek tek cevabını vereceğiz. Görüntüler paylaştım, paylaşmaya da devam edeceğiz. Kısaca bizim tek derdimiz, Düzce'dir. Düzce'nin atık su arıtma tesislerinin tamamlanmasıdır."

        Kongreye, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, kadın ve gençlik kolları teşkilatları, AK Parti'li ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililer katıldı.

        Tek listeyle gidilen seçimde Şulenur Kubilay Yılmaz, kadın kolları başkanlığına yeniden seçildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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