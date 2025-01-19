Düzce'deki tabiat parklarında yarıyıl tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor

Düzce'de yarıyıl tatilini doğada geçirmek isteyenler şelalelerin bulunduğu tabiat parkları ve mesire alanlarını tercih ediyor.

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki Aydınpınar Şelaleleri Tabiat Parkı ile 20 kilometre mesafedeki Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı, İstanbul ve Ankara'ya yakın konumları dolayısıyla sömestirde özellikle doğada vakit geçirmek isteyen ailelerin tercih ettiği lokasyonlar arasında yer alıyor.

Yarıyıl tatilinin ilk hafta sonu güzel havayı değerlendirmek isteyenler, kayın ve gürgen ağaçlarının hakim olduğu bölgede piknik ve yürüyüş yaptı.

Bazı ziyaretçiler şelalelerin çevresinde hatıra fotoğrafı çekti, piknik alanlarında vakit geçirdi.

Bölgeye gelen misafirlerden bazıları ise "Dome çadır" ile bungalovdan oluşan konaklama tesislerinde doğayla iç içe olmanın huzurunu yaşadı.

Tabiat parkları, son dönemlerde yapılan çevre düzenlemeleri ve sosyal ve konaklama tesisleriyle kentin en çok ziyaretçi alan bölgelerinden biri haline geldi.