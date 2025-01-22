Düzce emniyeti huzur ve güven uygulaması yaptı

Çalışmaya, Kaymakam Deniz Pişkin ile İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder de katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede huzur ve güven ortamının sürdürülmesi amacıyla 73 personelle uygulama yapıldı.

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