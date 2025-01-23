Düzce'de dereye devrilen otomobildeki sürücü öldü
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde dereye devrilen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde dereye devrilen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti.
İrfan Özkan idaresindeki 81 AP 225 plakalı otomobil, Hata Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkarak yolun yan tarafında bulunan dereye devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlenen Özkan'ın cenazesi, Gölyaka Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.