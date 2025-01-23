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        Düzce'de dereye devrilen otomobildeki sürücü öldü

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde dereye devrilen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 12:41 Güncelleme: 23.01.2025 - 12:41
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        Düzce'de dereye devrilen otomobildeki sürücü öldü
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        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde dereye devrilen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti.

        İrfan Özkan idaresindeki 81 AP 225 plakalı otomobil, Hata Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkarak yolun yan tarafında bulunan dereye devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlenen Özkan'ın cenazesi, Gölyaka Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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