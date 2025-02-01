Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Kayonga, Düzce Üniversitesini ziyaret etti

Ziyarette, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Genel Sekreter Nihat Yıldız, Uluslararası Ofis Koordinatörü Doç. Dr. Sibel Bayram ve Öğrenci İşleri Daire Başkanı Tahir Güney de yer aldı.

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Kayonga, Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir ve Ruandalı öğrencilerle bir araya geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.