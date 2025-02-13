Düzce'de refüje çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı
Düzce'de refüje çarpan panelvanın sürücüsü hafif yaralandı.
Düzce'de refüje çarpan panelvanın sürücüsü hafif yaralandı.
T.Ş. idaresindeki 81 ADS 805 plakalı panelvan, D-100 kara yolunun Gökçe köy mevkisinde refüje çarparak savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralanan T.Ş, 112 Acil Sağlık ekibince ayakta tedavi edildi.
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