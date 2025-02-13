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        Düzce'de refüje çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı

        Düzce'de refüje çarpan panelvanın sürücüsü hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 23:52 Güncelleme: 14.02.2025 - 00:20
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        Düzce'de refüje çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı
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        Düzce'de refüje çarpan panelvanın sürücüsü hafif yaralandı.

        T.Ş. idaresindeki 81 ADS 805 plakalı panelvan, D-100 kara yolunun Gökçe köy mevkisinde refüje çarparak savruldu.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Hafif yaralanan T.Ş, 112 Acil Sağlık ekibince ayakta tedavi edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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