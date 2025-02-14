Düzce'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı

Gözaltına alınan G.A'nın evi ve üst aramasında 120 gram sentetik uyuşturucu, 16 sentetik ecza ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

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