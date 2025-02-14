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        Düzce'de seyir halindeyken alev alan kamyon kullanılamaz hale geldi

        Düzce'de seyir halindeki kamyonda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 23:35 Güncelleme: 14.02.2025 - 23:35
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        Düzce'de seyir halindeyken alev alan kamyon kullanılamaz hale geldi
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        Düzce'de seyir halindeki kamyonda çıkan yangın söndürüldü.

        Kuzey Çevre Yolu Muncurlu mevkisinde, K.K. idaresindeki 06 FS 9503 plakalı hafriyat kamyonunun motor bölümü alev aldı.

        Dumanı görünce kamyonu emniyet şeridine çekerek yangına müdahale etmek isteyen sürücü, başarılı olamadı.

        Kısa sürede kamyonun tamamını saran yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü.

        Yangında, kamyon kullanılamaz hale geldi.

        Çalışmalar sırasında tek şeritten sağlanan trafik, yangının söndürülmesinin ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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