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        Düzce'den kısa kısa

        Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Adliyesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 14:28 Güncelleme: 15.02.2025 - 14:28
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        Düzce'den kısa kısa
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        Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Adliyesini ziyaret etti.

        Vali Aslan, kentteki ziyaretleri kapsamında Düzce Adliyesine geldi.

        Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre tarafından karşılanan Aslan, sohbet ettiği adliye personeline çalışmalarında başarılar diledi.

        - AK Parti heyetinden Gölyaka'ya ziyaret

        AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ve İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Gölyaka İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

        İlçe Başkanı İbrahim Keleş, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç ve ilçe teşkilatı ve muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı.

        Şengüloğlu, toplantıda, köylerin karşılaştığı sorunları ele alarak ihtiyaç duyulan hizmetler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarını belirterek, "Gölyaka'mızın her köşesine hak ettiği hizmetleri ulaştırmak için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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