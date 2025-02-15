Düzce'den kısa kısa

Şengüloğlu, toplantıda, köylerin karşılaştığı sorunları ele alarak ihtiyaç duyulan hizmetler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarını belirterek, "Gölyaka'mızın her köşesine hak ettiği hizmetleri ulaştırmak için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

İlçe Başkanı İbrahim Keleş, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç ve ilçe teşkilatı ve muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı.

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ve İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Gölyaka İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre tarafından karşılanan Aslan, sohbet ettiği adliye personeline çalışmalarında başarılar diledi.

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