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        Topuk Yaylası Göleti'nin yüzeyi karla kaplandı

        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Topuk Yaylası Göleti ve çevresinde kış manzaraları oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 13:00 Güncelleme: 16.02.2025 - 13:00
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        Topuk Yaylası Göleti'nin yüzeyi karla kaplandı
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        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Topuk Yaylası Göleti ve çevresinde kış manzaraları oluştu.

        İlçeye 38 kilometre mesafede yer alan 1280 rakımlı Topuk Yaylası'nda sarıçam, köknar, kayın, gürgen ağaçlarıyla çevrili göletin yüzeyinin büyük bölümü karla kaplandı, batı kısmı ise buz tuttu.

        Yayla ve çevresindeki ormanlık alanda son yağışların ardından kar kalınlığı yarım metreye ulaştı.

        İstanbul ve Ankara'ya yakınlığı dolayısıyla doğaseverlerin tercih ettiği yerler arasında bulunan yayla, her mevsim adrenalin tutkunlarına çadır ve karavan kampı, trekking, foto-safari gibi çeşitli aktiviteler yapma imkanı sunuyor.

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