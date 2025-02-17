Kitap, spor, sanat, müziği buluşturan "Kissamu" projesiyle çocukların dijital bağımlılıktan korunması hedefleniyor

AHMET ÇELİK - Düzce'de kitap, spor, sanat ve müziği buluşturan "Kissamu" projesiyle okuma alışkanlığı kazandırılan ve yetenekleri keşfedilip geliştirilen çocukların dijital bağımlılıktan korunması ve kurtarılması hedefleniyor.

Kentte, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Proje Geliştirme Birimi tarafından ilk ve ortaokul öğrencileri için geliştirilen proje, ismini kitap, spor, sanat ve müzik kelimelerinin baş harflerinden alıyor.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin öncelendiği, ekran ve dijital bağımlılık, obeziteyle mücadele başta olmak üzere Türk aile yapısını korumak, okuyan nesiller yetiştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla yola çıkılan projede geliştirilen yöntemler olumlu sonuçlar verdi.

Projeyle öğrencilere kitap okuma sevgisi aşılanırken, bir yandan resim, müzik ve spor alanlarındaki becerilerini keşfetme olanağı sağlanıyor. Geleneksel Türk oyunlarının da öğretildiği projede, öğrenciler taş boyama ve fidan dikme gibi çeşitli etkinliklere de katılıyor.

Kent genelinde 63 okul ve 3 bini aşkın öğrenciyi kapsayan proje sayesinde kitap okuma oranı yaygınlaşırken, öğrenciler kalimba ve melodika çalmayı, resim yapmayı öğreniyor, yatkın oldukları spor dallarında kabiliyetlerini keşfediyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Proje Koordinatörü Pınar Aslan, AA muhabirine, meslek hayatında edindiği tecrübelerden yola çıkarak, yeni maarif modelinin hedefleri doğrultusunda kendilerini öğrencilerin yerine koyup projeyi geliştirdiklerini söyledi.

Hiçbir şeyin zorla yaptırılamayacağına dikkati çeken Aslan, "Biz, çocukları serbest bırakalım, sadece kitap okutmayalım, okurken geleneksel Türk oyunu öğrensinler, spor yapsınlar, enstrüman çalmayı öğrensinler istedik. Komplike proje geliştirmeyi hedefledik aslında. Sahadan çok güzel geri dönüşler oldu. Çocuklar kitap okuyor, enstrüman çalıyor, spor yapıyor, geleneksel oyunlarımızı öğreniyor. Amacımız, çocukları ekran bağımlılığından kurtarmak, obeziteden uzaklaştırmak ve kitap okumayı yaygınlaştırmak." diye konuştu.

Aslan, projeye isim verme sürecine değinerek, "Çocuklar anime karakterleri çok seviyorlar, biz de kitap, sanat, spor ve müzik kelimelerinden yola çıkarak 'Kissamu' ismini verdik projeye ve bununla ilgili bir karakter geliştirdik, bu da çok sevildi." dedi.