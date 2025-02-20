Düzce'de taşımalı eğitime ara verildi

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının ulaşımda oluşturabileceği risk ve tehlikeler nedeniyle taşımalı eğitime tabi köylerden gelen öğrenciler için bugün eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.