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        Yığılca Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulu yapıldı

        Düzce'de S.S. Yığılca Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığına Sercan Çamlı seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 11:33 Güncelleme: 23.02.2025 - 11:33
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        Yığılca Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulu yapıldı
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        Düzce'de S.S. Yığılca Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığına Sercan Çamlı seçildi.

        Yığılca İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kooperatifin olağan genel kurulunda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gelir-gider bütçeleri okunarak oylandı. Tahmini bütçe kabul edildi.

        Açık usul oylamada tek listeyle gidilen seçimde başkanlığa Sercan Çamlı, yönetim kurulu asil üyeliklerine Melih Maradit, Erol Ersoy, Aydın Uzun ve Aysun Taşdelen seçildi. Denetim kurulu ise Doğan Çekiç ve Özer Demir'den oluştu.

        Genel kurula, Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş, Düzce Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, İl Genel Meclisi üyeleri Ahmet Alkan ve Dursun Albayrak, siyasi partilerin ilçe başkanları, oda başkanları ve esnaflar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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