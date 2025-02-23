Yığılca Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulu yapıldı

Düzce'de S.S. Yığılca Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığına Sercan Çamlı seçildi.

Yığılca İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kooperatifin olağan genel kurulunda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gelir-gider bütçeleri okunarak oylandı. Tahmini bütçe kabul edildi.

Açık usul oylamada tek listeyle gidilen seçimde başkanlığa Sercan Çamlı, yönetim kurulu asil üyeliklerine Melih Maradit, Erol Ersoy, Aydın Uzun ve Aysun Taşdelen seçildi. Denetim kurulu ise Doğan Çekiç ve Özer Demir'den oluştu.

Genel kurula, Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş, Düzce Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, İl Genel Meclisi üyeleri Ahmet Alkan ve Dursun Albayrak, siyasi partilerin ilçe başkanları, oda başkanları ve esnaflar katıldı.