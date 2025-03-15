Düzce'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Düzce'de, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 3 tarihi el yazması kitap, 2 sandıklı şerit halinde Tevrat ve tablo ele geçirilen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Aynalı köyünde yaşayan K.B'nin evine operasyon düzenledi.

Evdeki aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 3 tarihi el yazması kitap, 2 sandıklı şerit halinde Tevrat ve tablo ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserler, Konuralp Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.