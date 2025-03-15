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        Düzce'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Düzce'de, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 3 tarihi el yazması kitap, 2 sandıklı şerit halinde Tevrat ve tablo ele geçirilen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 11:39 Güncelleme: 15.03.2025 - 11:39
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        Düzce'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Düzce'de, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 3 tarihi el yazması kitap, 2 sandıklı şerit halinde Tevrat ve tablo ele geçirilen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Aynalı köyünde yaşayan K.B'nin evine operasyon düzenledi.

        Evdeki aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 3 tarihi el yazması kitap, 2 sandıklı şerit halinde Tevrat ve tablo ele geçirildi.

        Ele geçirilen tarihi eserler, Konuralp Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

        Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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