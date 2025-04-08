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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 21:34 Güncelleme: 08.04.2025 - 21:37
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik operasyonunda, F.C, S.S. ve K.D. gözaltına alındı.

        Operasyon kapsamında yapılan aramada, 5 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram esrar, 1 gram kokain, 3 uyuşturucu hap ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

        Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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