"Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası" Düzce'de başladı.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bahçeşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, 18 ilden 700 öğrenci katılıyor.

Şampiyonada, yöresel kıyafetleriyle sahneye çıkan ekipler, halk oyunları sergiledi.

İl ve bölge yarışmalarında birinci olarak finallere katılmaya hak kazanan öğrenciler, dereceye girebilmek için hakem heyeti önünde performans gösterdi.

İki gün sürecek şampiyonada, gösterilerin tamamlanmasının ardından dereceye giren ekipler belirlenecek.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler, AA muhabirine, finallerin güzel bir ortamda gerçekleştirildiğini söyledi.

Güzel bir etkinliğin düzenlendiğini belirten Güler, "Türkiye'nin mozaiği, renkleri burada. Bu çocuklarımızla hep beraber bu mutluluğu tadacağız. Bugün düzenlemeli, yarın düzenlemesiz dal yarışları olacak." dedi.