Düzce'de "Akçakoca Geleceğini Planlıyor" sempozyumu düzenlendi

Düzce'de "Akçakoca Geleceğini Planlıyor" temalı sempozyum gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesinden (DÜ) yapılan açıklamaya göre, Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından Kaymakamlık, Belediye ile Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, ilçeyi her yönüyle tartışmak, fırsat ve risklerini değerlendirmek için bir arada olduklarını belirtti.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de 4 yıl önce Düzce'nin önümüzdeki 50 yılını tarım, turizm, ticaret ve sanayi açısından değerlendirmek amacıyla Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresi düzenlediklerini hatırlattı.

Sempozyumun açılışında, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Akçakoca Kaymakamı Deniz Pişkin, Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ile Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nazım Pazvant da konuşma yaptı.