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        Düzce'de "Akçakoca Geleceğini Planlıyor" sempozyumu düzenlendi

        Düzce'de "Akçakoca Geleceğini Planlıyor" temalı sempozyum gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 17:56 Güncelleme: 19.04.2025 - 18:10
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        Düzce'de "Akçakoca Geleceğini Planlıyor" sempozyumu düzenlendi
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        Düzce'de "Akçakoca Geleceğini Planlıyor" temalı sempozyum gerçekleştirildi.

        Düzce Üniversitesinden (DÜ) yapılan açıklamaya göre, Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından Kaymakamlık, Belediye ile Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, ilçeyi her yönüyle tartışmak, fırsat ve risklerini değerlendirmek için bir arada olduklarını belirtti.

        Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de 4 yıl önce Düzce'nin önümüzdeki 50 yılını tarım, turizm, ticaret ve sanayi açısından değerlendirmek amacıyla Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresi düzenlediklerini hatırlattı.

        Sempozyumun açılışında, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Akçakoca Kaymakamı Deniz Pişkin, Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ile Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nazım Pazvant da konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kadrosunda görev yapan öğretmenler tarafından müzik dinletisi icra edildi.

        Sempozyumda, eş zamanlı düzenlenen oturumlarda markalaşma, kent kimliği, tarım, iklim, gastronomi, turizm ve kültürel miras konuları ele alındı.

        - Düzce'de trafik jandarmasından motosiklet sürücülerine "Bir kural bir ömür" eğitimi

        Düzce'de trafik jandarmasınca, sorumluluk alanlarındaki güzergahları kullanan motosiklet sürücülerine yönelik olası kazaları önlemek amacıyla "Bir kural bir ömür" temalı eğitim verildi.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, havaların ısınmasıyla artan motosiklet kullanımlarında, olası kaza ve olumsuzlukları önlemek amacıyla sürücüleri güvenli sürüş ve trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.

        Uygulamalarda, jandarma sorumluluk bölgelerindeki güzergahları kullanan motosiklet sürücülerine koruyucu tertibat kullanımı ve defansif sürüş kuralları teorik ve pratik eğitimlerle anlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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