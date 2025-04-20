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        Düzce Belediye Başkanı Özlü, mahallelilerle bir araya geliyor

        AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığınca başlatılan "Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor" programının Düzce'deki ilk buluşması Şerefiye Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 18:20 Güncelleme: 20.04.2025 - 18:20
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        Düzce Belediye Başkanı Özlü, mahallelilerle bir araya geliyor
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        AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığınca başlatılan "Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor" programının Düzce'deki ilk buluşması Şerefiye Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

        Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün mahalle sakinleriyle bir araya geldiği toplantıya, AK Parti Düzce Teşkilatı yöneticileri, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.

        Belediye tarafından yürütülen içme suyu altyapısı, çevre düzenlemesi ve diğer konularda vatandaşları bilgilendiren Özlü, onlardan gelen talep ve şikayetleri de dinleyerek ilgili birim müdürlerine gerekli adımların atılması talimatını verdi.

        İlki gerçekleştirilen buluşma, merkeze bağlı 64 mahallede yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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