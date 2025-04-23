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        Düzce Belediye Başkanı Özlü'den "yangın yönetmeliğine uyma" çağrısı

        Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, kentteki alış veriş merkezi, yurt, okul ve otel gibi yapıların yangın yönetmeliğindeki gereklilikleri yerine getirmemeleri halinde kapatma dahil kanuni işlemlerin uygulanacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 11:08 Güncelleme: 23.04.2025 - 11:08
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        Düzce Belediye Başkanı Özlü'den "yangın yönetmeliğine uyma" çağrısı
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        Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, kentteki alış veriş merkezi, yurt, okul ve otel gibi yapıların yangın yönetmeliğindeki gereklilikleri yerine getirmemeleri halinde kapatma dahil kanuni işlemlerin uygulanacağını duyurdu.

        Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınını anımsatarak, kentte benzer olayın yaşanmaması için denetimlerin titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

        Bina sahipleri ve sorumlularına yönetmeliklere harfiyen uymaları çağrısında bulunan Özlü, "Benzer bir olayın Düzce'mizde yaşanmaması için özellikle AVM, yurt, okul, hastane ve otel gibi toplu yaşam alanlarının en acil olarak yangın yönetmeliğine uygun hale getirilmesi için büyük çaba sarf ediyoruz. Uygun olmayan yapılara kapatma dahil yasaların öngördüğü yaptırımların hiç esnemeden uygulanacağını hatırlatmak isterim." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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