Düzce'de firari hükümlü yakalandı

Bu kapsamda, "yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" gibi 20 farklı suçtan hakkında 51 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis ve 469 bin 420 lira para cezası bulunan M.Ş, düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

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