Düzce'de dairede çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Cedidiye Mahallesi Hükümet Sokak'taki 6 katlı apartmanın en üst katındaki A.S'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Düzce'de bir apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

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