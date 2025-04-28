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        Düzce'de dairede çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

        Düzce'de bir apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 10:36 Güncelleme: 28.04.2025 - 11:14
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        Düzce'de dairede çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
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        Düzce'de bir apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

        Cedidiye Mahallesi Hükümet Sokak'taki 6 katlı apartmanın en üst katındaki A.S'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen alevler nedeniyle evde hasar oluştu.

        Yangında dumandan etkilenen A.S, ambulansta tedavi edildi.

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