Düzce'de "Sağlık Sokağı" vatandaşların hizmetinde

İstanbul Caddesi Anıtpark Meydanı'nda 500 metrelik alana kurulan stantlara uğrayanların ayakta muayeneleri yapılıyor. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler mobil tarama araçlarında tarama yapıyor. Yeşilay Düzce Şubesi stantlarındaki görevliler de vatandaşlara sağlık hizmetleri hakkında bilgi veriyor.

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