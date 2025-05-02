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        Diyanet-Sen Düzce Şubesinden imza kampanyası

        Diyanet-Sen Düzce Şubesi, gündüz kuşağı televizyon programlarının aile yapısını olumsuz etkilediği gerekçesiyle bu tür yayınlara son verilmesi için imza kampanyası başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 22:12 Güncelleme: 02.05.2025 - 22:12
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        Diyanet-Sen Düzce Şubesinden imza kampanyası
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        Diyanet-Sen Düzce Şubesi, gündüz kuşağı televizyon programlarının aile yapısını olumsuz etkilediği gerekçesiyle bu tür yayınlara son verilmesi için imza kampanyası başlattı.

        Diyanet-Sen Düzce Şubesinden yapılan açıklamada, Büyük Aile Platformu tarafından başlatılan imza kampanyasına destek amacıyla 81 ilde eş zamanlı açıklama yapıldığı belirtildi.

        Toplumun en kıymetli hazinelerinin, köklü ahlak anlayışı ve iffet merkezli hayat tarzı olduğu aktarılan açıklamada, "Gündüz kuşağında yayınlanan bazı televizyon programlarında, hem insan fıtratına hem de toplumsal yapımıza aykırı konular, olağanlaştırılarak kamuoyuna sunulmakta, böylece vicdanları yaralayan içerikler normalleştirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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