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        Düzce'de pikap ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Düzce'de, pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 01:51 Güncelleme: 03.05.2025 - 01:51
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        Düzce'de pikap ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Düzce'de, pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        H.M. idaresindeki 34 GPH 026 plakalı pikap ile kimliği henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 34 DCN 562 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Soğancı Kavşağı'nda çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobilde bulunan Z.A. ve H.S. yaralandı.

        Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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