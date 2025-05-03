Düzce'de pikap ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

H.M. idaresindeki 34 GPH 026 plakalı pikap ile kimliği henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 34 DCN 562 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Soğancı Kavşağı'nda çarpıştı.

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