Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de motosikletiyle çekiciye çarpan kurye yaralandı

        Düzce'de motosikletiyle çekiciye çarpan kurye yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 12:35 Güncelleme: 05.05.2025 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de motosikletiyle çekiciye çarpan kurye yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Düzce'de motosikletiyle çekiciye çarpan kurye yaralandı.

        D-100 kara yolu Düzce istikametinde kurye M.Z.K'nin kullandığı 81 ADY 944 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Camisi mevkisinde önünde seyreden F.G. idaresindeki 81 ACC 161 plakalı çekiciye çarptı.

        Motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle savrularak çekicinin kasasına düştü.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalesi sağlık ekiplerince çekicinin kasasında yapılan kurye M.Z.K, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini öngörüyoruz"
        "Enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini öngörüyoruz"
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        1'i ağır 13 kişi yaralandı! Apartmanı havaya uçurdu!
        1'i ağır 13 kişi yaralandı! Apartmanı havaya uçurdu!
        Tayvanlı markanın motosikletleri İzmir'de üretilecek
        Tayvanlı markanın motosikletleri İzmir'de üretilecek
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"
        En Nesyri'nin pozisyonu penaltı mı?
        En Nesyri'nin pozisyonu penaltı mı?
        Boşanma davasında sürpriz tanık
        Boşanma davasında sürpriz tanık
        Warren Buffett açıkladı: Emlak mı, hisse mi?
        Warren Buffett açıkladı: Emlak mı, hisse mi?
        Şampiyonluk Kadıköy'de kaçtı
        Şampiyonluk Kadıköy'de kaçtı
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Trump'tan Rusya-Ukrayna açıklaması: Müdahil olmasaydım...
        Trump'tan Rusya-Ukrayna açıklaması: Müdahil olmasaydım...
        Cansız bedenlerine ulaşıldı! Sır ölüm!
        Cansız bedenlerine ulaşıldı! Sır ölüm!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Ona 'altın süt' deniliyor! 5 dakikada hazırlanıyor
        Ona 'altın süt' deniliyor! 5 dakikada hazırlanıyor
        "Mourinho F.Bahçe'nin başında kalamaz"
        "Mourinho F.Bahçe'nin başında kalamaz"
        Otomobil satışlarında 'lüks' rekor
        Otomobil satışlarında 'lüks' rekor

        Benzer Haberler

        Düğün konvoyundaki araçları yoldan kaldıran polis, davet üzerine halaya kat...
        Düğün konvoyundaki araçları yoldan kaldıran polis, davet üzerine halaya kat...
        Yeniden Refah Partisi Düzce Merkez İlçe Başkanlığı 3. Olağan Kongresi yapıl...
        Yeniden Refah Partisi Düzce Merkez İlçe Başkanlığı 3. Olağan Kongresi yapıl...
        Efteni Gölü Kuş Cenneti ve Sinekli Yaylası hafta sonu doğa tutkunlarını ağı...
        Efteni Gölü Kuş Cenneti ve Sinekli Yaylası hafta sonu doğa tutkunlarını ağı...
        Düzce'de 2 katlı bina, alev alev yandı
        Düzce'de 2 katlı bina, alev alev yandı
        Düzce'de 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
        Düzce'de 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
        Düzce'de pikap ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Düzce'de pikap ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı