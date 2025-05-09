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        "DÜFEST 2025 Öğrenci Festivali" başladı

        Düzce Üniversitesi (DÜ) tarafından düzenlenen "DÜFEST 2025 Öğrenci Festivali"nin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 23:21 Güncelleme: 09.05.2025 - 23:30
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        "DÜFEST 2025 Öğrenci Festivali" başladı
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        Düzce Üniversitesi (DÜ) tarafından düzenlenen "DÜFEST 2025 Öğrenci Festivali"nin açılışı yapıldı.

        DÜ Konuralp Merkez Yerleşkesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan öğrenciler, Ogün Sanlısoy'un şarkılarına eşlik ederek eğlendi.

        Bilim, kültür ve sanatın içe içe olduğu organizasyonda, sanayi ve sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumlarının stantları 5 gün boyunca ziyaret edilebilecek.

        Festival boyunca her akşam sanatçılar sahne alacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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