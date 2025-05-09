"DÜFEST 2025 Öğrenci Festivali" başladı

Bilim, kültür ve sanatın içe içe olduğu organizasyonda, sanayi ve sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumlarının stantları 5 gün boyunca ziyaret edilebilecek.

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