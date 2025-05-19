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        "Düzce Uluslararası Konuralp Film Festivali"nin ödül töreni yapıldı

        Düzce Uluslararası Konuralp Film Festivali sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 08:36 Güncelleme: 19.05.2025 - 08:36
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        "Düzce Uluslararası Konuralp Film Festivali"nin ödül töreni yapıldı
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        Düzce Uluslararası Konuralp Film Festivali sona erdi.

        Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu’nda düzenlenen ödül töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

        Düzce Valisi Selçuk Aslan, festivalin son günü ödül töreninde sinemaseverlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Görüyorum ki dopdolu geçen programlarla tüm paydaşlarımızla köklü bir geleneğin temelini işbirliği, emek, özveri ve titizlikle atmışız. Bunun için organizasyonda birlikte yol aldığımız bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

        AK Parti Düzce Milletvekili ve MKYK Üyesi Ayşe Keşir, yaklaşık 2 bin yıllık sanat geçmişine sahip bir şehirde festivalin düzenlenmesinden gurur duyduğunu dile getirerek, "Bitinya Krallığı'ndan kalma 'Batı Karadeniz'in Efesi' dediğimiz antik kentimiz var. 2 bin yıl önce aynı anda 15 bin kişinin sanatı izlediği şehirdesiniz. Biz de onların mirasçıları olarak geleceğin Düzce'sini inşa etme adına böyle bir etkinlikle özellikle gençlerimize armağanda bulunmak istedik." diye konuştu.

        Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık da kentin tarihi zenginliğini festivalle buluşturduklarını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından festivalin onur konuğu sinema sanatçısı Ediz Hun, katılımcılarla söyleşide bir araya geldi.

        Sinema hayatını sevenleriyle paylaşan Hun, sinemanın çok önemli bir üniversite olduğunu, disiplini ve sabrı öğrettiğini anlattı. Sinemada doğallığın önemli olduğuna dikkati çeken Hun, gençlere de doğal ve çalışkan olmaları, işlerini de iyi yapmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

        Söyleşinin ardından ödül törenine geçildi. İlk olarak Ediz Hun'a "Yaşam Boyu Onur Ödülü", Konuralp Antik Kent'teki kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan Aslanlı Mozaik'in replikasının yer aldığı tablo ve ünlü sanatçının resmedilen portresi takdim edildi.

        Festivalde, "kurmaca" kategorisinde Ahmet Toğaç'ın "Aç Açına" filmi birinci, İranlı yönetmen Gita Feizi'nin "The Plain Sings" filmi ikinci, Mert Eşberk'in "Toprağın İzi" filmi üçüncü oldu.

        "Belgesel" kategoride ise Abdullah Harun İlhan "Free Words: A Poet From Gaza" filmiyle birinciliğe, Fatih Diren "Baletler Köyü" filmiyle ikinciliğe, Yalçın Çiftçi "Beyaz Dağın Çocukları" filmiyle üçüncülüğe layık görüldü.

        İlk ikinin ödül aldığı "Yapım destek" kategorisinde de Selin Aktaş'ın "Anne babam bana kızacak mı" filmi birincilik, Duhan Kavaklıoğlu'nun "89.10" filmi ikincilik elde etti.

        "Aile" temalı valilik özel ödülünü ise Merve Kuş Mataracı "Emma" filmiyle kazandı.

        Festivalde dereceye giren filmlerin yönetmenlerine Aslanlı Mozaik Heykelciği ve para ödülü verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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