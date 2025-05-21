Düzce'deki kazada yaralanan 6 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesini kaybetti

Ağır yaralanan Fatma Küpçük, kaldırıldığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Dün, İran uyruklu S.Z.G. idaresindeki 81 MA 0882 plakalı motosiklet, D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu Sancaklar Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan babaanne Fatma Küpçük (65) ile 6 yaşındaki torunu Egemen Küpçük'e çarpmış, kazada sürücü ve yayalar yaralanmıştı.

Bu arada, kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün tedavisi sürüyor.

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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