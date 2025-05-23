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        Düzce'de vinç operatörleri Filistin'e destek konvoyu düzenledi

        Düzce'de vinç operatörleri, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye destek amacıyla "Sessiz kalma, mazlumların sesi ol" sloganıyla konvoy oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 19:30 Güncelleme: 23.05.2025 - 19:37
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        Düzce'de vinç operatörleri Filistin'e destek konvoyu düzenledi
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        Düzce'de vinç operatörleri, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye destek amacıyla "Sessiz kalma, mazlumların sesi ol" sloganıyla konvoy oluşturdu.

        İHH Düzce Temsilciliği, vinç firmaları ve bazı sivil toplum örgütlerinin desteğiyle yapılan konvoyda, Türk ve Filistin bayraklarıyla donatılmış çok sayıda vinç, çekici ve otomobil yer aldı.

        Hal Kavşağı önünden hareket eden konvoyun turu, Kültür Merkezi önünde sona erdi.

        Vinçlerle Filistin ve Türk bayrağı açılan etkinlikte dualar edildi, İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

        Grup adına açıklama yapan Mehmet Ali Çelik, İsrail'in uyguladığı zulme karşı atılması gereken adımları atmaktan geri durmanın insanlık suçuna ortak olmak anlamına geldiğini söyledi.

        Daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu, Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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