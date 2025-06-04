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        Düzce'de silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Düzce'de "silah kaçakçılığı ve ticareti" ile "uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ve ticaretini yapmak" suçları kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan 1 zanlı tutuklandı, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 20:19 Güncelleme: 04.06.2025 - 20:19
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        Düzce'de silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Düzce'de "silah kaçakçılığı ve ticareti" ile "uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ve ticaretini yapmak" suçları kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan 1 zanlı tutuklandı, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Konuralp bölgesi Orhangazi Mahallesi'nde A.C.Ş'nin (23) kaldığı eve polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

        Evde yapılan aramada av tüfeği, pompalı av tüfeği, 5 av tüfeği fişeği, tabanca fişeği, av tüfeği şarjörü, uyuşturucu hap ve öğütme aparatı ele geçirildi.

        Arama esnasında şüphelinin arkadaşı M.K'nin (25) uyuşturucu madde satmak amacıyla aynı eve geleceği bilgisine ulaşıldı. M.K. yanındaki E.P. (22) ile evin giriş kapısında yakalandı. M.K'nin üzerinde 3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden M.K, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.C.Ş. ve E.P. hakkında adli kontrol kararı verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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