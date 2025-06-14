Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.
Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Yeşilçam köyünde düzenlenen operasyonda 16 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı ve 28'i kuru sıkı 89 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli U.Y.P. çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Zanlıdan uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 3 şüpheliye ise "uyuşturucu madde kullanma" suçundan işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.