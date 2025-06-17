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        Düzce'den kısa kısa

        Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) çatısı altındaki resim kursları, farklı yaş ve kökenden bireyleri sanatla buluşturuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 16:57 Güncelleme: 17.06.2025 - 16:57
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        Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) çatısı altındaki resim kursları, farklı yaş ve kökenden bireyleri sanatla buluşturuyor.

        Düzce Belediyesi'nden yapılan açıklamada, BELMEK çatısı altında yürütülen resim kurslarının katılımcılara hem sanatsal gelişim hem de sosyal paylaşım imkanı sunduğu belirtildi.

        Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi, Bahçeşehir ve Aziziye Mahallesi'nde bulunan eğitim noktalarında düzenlenen resim kurslarına 55 kursiyer katıldığı aktarılan açıklamada, her hafta perşembe, cuma ve cumartesi günleri gerçekleştirilen derslerde, katılımcıların teknik beceriler kazanmanın yanı sıra kendi sanatsal tarzlarını keşfetme fırsatı bulduğunun da altı çizildi.

        - Yaz Spor Akademisi kayıtları başladı

        Düzce Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile her yıl düzenlediği Yaz Spor Akademisi hazırlıklarını tamamladı.

        Kayıt başvurularının alındığı akademiden 6-18 yaş arası herkes faydalanabilecek.

        Düzce Belediyesi Yaz Spor Akademisi için kayıtlar başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile işbirliği halinde hazırlanan program kapsamında 30 Haziran’da başlayacak derslerin açılış töreni 2 Temmuz’da yapılacak.

        Yaz boyunca birbirinden farklı branşlarda çocuklar ve gençler için düzenlenecek kurslar arasında atletizm, badminton, basketbol, boks, atıcılık, jimnastik, eskrim, hentbol, judo, kick boks, masa tenisi, okçuluk, tekvando, tenis, karate, satranç, wushu, yüzme, halk oyunları, güreş, voleybol, futbol, oryantiring, halter, bisiklet, bedensel engelli halter ve işitme engelli güreş yer alacağı belirtildi.

        - Çocuk Üniversitesi'nde yaz okulu kayıtları başladı

        Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi'nde yaz okulu kayıt süreci başladığı bildirildi.

        30 Haziran-15 Ağustos'ta arasında çok sayıda branşla hazırlanan Yaz Okulu'na 5 yaşından 14 yaşına kadar her çocuk katılabilecek.

        Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi, eğitim, öğretim dönemi boyunca sürdürdüğü eğitim çalışmalarını yaz tatilinde de devam ettirecek.

        Bu yıl 21 branşta atölyelerin açılacağı yaz okullarına katılmak isteyenler için kayıt başvuruları başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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