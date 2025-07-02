Düzce'de kamyonun çarptığı otomobildeki çocuk öldü

Kamyon sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı E.T.Ç. itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı çocuğun, hayatını kaybettiği belirlendi.

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