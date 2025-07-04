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        Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü

        Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, çift idmanla günü tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 21:57 Güncelleme: 04.07.2025 - 21:57
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        Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü
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        Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, çift idmanla günü tamamladı.

        Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde günü çift idmanla tamamlayan yeşil-siyahlı futbolcular, ağırlıklı olarak kondisyon çalıştı.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda pas çalışmasıyla devam etti.

        Minyatür kalede iki takım halinde sonuçlandırma çalışmasıyla süren idman, çift kale maçla sona erdi.

        Kocaelispor, hazırlıklarını yarın çift antrenmanla sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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