Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü
Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, çift idmanla günü tamamladı.
Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, çift idmanla günü tamamladı.
Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde günü çift idmanla tamamlayan yeşil-siyahlı futbolcular, ağırlıklı olarak kondisyon çalıştı.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda pas çalışmasıyla devam etti.
Minyatür kalede iki takım halinde sonuçlandırma çalışmasıyla süren idman, çift kale maçla sona erdi.
Kocaelispor, hazırlıklarını yarın çift antrenmanla sürdürecek.
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