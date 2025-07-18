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        Düzce'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırı kamerada

        Düzce'de bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 21:37 Güncelleme: 18.07.2025 - 21:37
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        Düzce'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırı kamerada
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        Düzce'de bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Cumayeri ilçesinde 18 Temmuz'da Sağlıklı Hayat Merkezi önünde Adnan K'nin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin yakalanan Y.T'nin (21) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Bu arada, saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Görüntülerde, park halindeki araçların bulunduğu alana yürüyerek gelen kişinin, silahıyla Adnan K'ye ateş ettiği anlar yer alıyor.

        - Olay

        Cumayeri ilçesinde 18 Temmuz'da Sağlıklı Hayat Merkezi önünde silahlı saldırıya uğrayan Adnan K, merkezdeki doktor ve personel tarafından içeri alınmış ancak kurtarılamamıştı. Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi Anadolu Otoyolu'nun Yeşilyayla mevkisinde yakalamıştı.

        Hayatını kaybeden Adnan K'nin, "cinayet" suçundan 12 yıldır tutuklu bulunduğu cezaevinden yakın zamanda tahliye edildiği öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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