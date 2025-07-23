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        Düzce'de kamp yapan Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına kamp yaptığı Düzce'de devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 16:40 Güncelleme: 23.07.2025 - 16:40
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        Düzce'de kamp yapan Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına kamp yaptığı Düzce'de devam etti.

        Yeşil-siyahlı futbolcular, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde idmana çıktı.

        Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, top kapma, pas, pres ve koordinasyon çalışması yapıldı.

        Kocaelispor, yarın Trendyol 1. lig ekiplerinden Sivasspor'la hazırlık maçında karşılaşacak.

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        Galeri

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