Düzce'de orman yangını şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu
Düzce'de, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde orman yangınıyla mücadelede şehit olan 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsü için Kur'an-ı Kerim okundu.
Düzce'de, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde orman yangınıyla mücadelede şehit olan 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsü için Kur'an-ı Kerim okundu.
Gölyaka Merkez Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, dualar edildi.
Burada konuşan İl Müftüsü Osman Aydın, yangında görev başındayken hayatını kaybeden 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsüne Allah'tan rahmet dileyerek, "Kederli ailelerine, orman teşkilatımıza, AKUT camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Şehitlerimizin makamları cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Programa Gölyaka Kaymakamı Mehmet Bircan, ilçe müftüleri ile vatandaşlar katıldı.
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