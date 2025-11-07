Habertürk
Habertürk
        Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı'nda sonbahar renkleri

        Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı'nda sonbahar renkleri

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yer alan Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı, ziyaretçilerini sonbahar renkleri arasında ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 10:31 Güncelleme: 07.11.2025 - 10:31
        Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı'nda sonbahar renkleri
        Güzeldere köyünde bulunan ve 130 metre yükseklikten akan şelaleyi saran köknar ve çınar ağaçları, sonbaharın renklerine büründü.

        Sarı, kahverengi ve yeşilin tonlarının hakim olduğu tabiat parkında güz manzaraları oluştu.

        Ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme fırsatı sunan tabiat parkı, foto safari yapanların da gözde mekanları arasında yer alıyor.

