MHP Düzce İl Başkanlığının "Hayırlı günler komşum" ziyaretleri sürüyor

İl Başkanı İlhami Caboğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Gölyaka Kültür Parkı Belediye Sosyal Tesislerinde, "derdiniz derdimizdir" konulu toplantı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.