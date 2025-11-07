MHP Düzce İl Başkanlığının "Hayırlı günler komşum" ziyaretleri sürüyor
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde MHP Genel Merkezi tarafından hayat geçirilen "Hayırlı günler komşum" temalı ziyaretler kapsamında sohbet toplantısı düzenlendi.
İl Başkanı İlhami Caboğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Gölyaka Kültür Parkı Belediye Sosyal Tesislerinde, "derdiniz derdimizdir" konulu toplantı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.
Heyet, ardından Gölyaka Kaymakamı Mehmet Bircan'ı makamında ziyaret etti, esnafla buluştu.
Programlarda, Gölyaka'da yürütülen hizmetler, vatandaşların beklentileri ve ilçenin ihtiyaçları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.
