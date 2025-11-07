Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        MHP Düzce İl Başkanlığının "Hayırlı günler komşum" ziyaretleri sürüyor

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde MHP Genel Merkezi tarafından hayat geçirilen "Hayırlı günler komşum" temalı ziyaretler kapsamında sohbet toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 17:39 Güncelleme: 07.11.2025 - 17:39
        İl Başkanı İlhami Caboğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Gölyaka Kültür Parkı Belediye Sosyal Tesislerinde, "derdiniz derdimizdir" konulu toplantı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Heyet, ardından Gölyaka Kaymakamı Mehmet Bircan'ı makamında ziyaret etti, esnafla buluştu.

        Programlarda, Gölyaka'da yürütülen hizmetler, vatandaşların beklentileri ve ilçenin ihtiyaçları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

