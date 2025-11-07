Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce Belediyesinden "deprem yardımlarıyla merkez inşa edildiği" iddialarına ilişkin açıklama:

        Düzce Belediyesi, yapımı tamamlanarak hizmete açılan "Roman Koordinasyon Ofisi ve Aile Danışma Merkezi" hakkında basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 19:03 Güncelleme: 07.11.2025 - 19:03
        Düzce Belediyesinden "deprem yardımlarıyla merkez inşa edildiği" iddialarına ilişkin açıklama:
        Düzce Belediyesi, yapımı tamamlanarak hizmete açılan "Roman Koordinasyon Ofisi ve Aile Danışma Merkezi" hakkında basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Düzce Belediyesinin deprem yardımı ödeneğini Süleyman Soylu Kültür Merkezi yapımında kullandığı" yönündeki iddiaların asılsız ve mesnetsiz olduğu belirtildi.

        Bahse konu yapının Düzce Belediyesi sorumluluğunda ve isminin de "Süleyman Soylu Kültür Merkezi" olmadığının altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Haberde açıklaması yer alan ödenek gerçekte, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Düzce’de 23 Kasım depreminden etkilenen bölgelerde toplumsal dayanışma, afet bilinci ve sosyal rehabilitasyon faaliyetlerine hizmet edecek çalışmalar için kullanılmıştır. Habere konu olan merkezin asıl amacı, özellikle Roman vatandaşlarımıza yönelik toplumsal dayanışmanın artırılması ve vatandaşların sosyal, kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasıdır."

        Söz konusu tesisin adının inşaat sürecinin tamamlanmasının ardından "Roman Koordinasyon Ofisi ve Aile Danışma Merkezi" olarak yeniden düzenlendiği aktarılan açıklamada, "Kapsam ve misyonu ile yapının tümü Düzce Valiliği sorumluluğuna devredilmiştir. Çalışma kapsamında herhangi bir kişi veya siyasi figür için özel bir harcama yapılmamıştır. Merkezde önceki dönem İçişleri Bakanı’mız Sayın Süleyman Soylu'nun ismi yer almamaktadır. Önceki dönem İçişleri Bakanı’mız, Belediye Başkanı’mıza bir mektup göndererek bu merkeze isminin verilmesini istememiştir." ifadeleri kullanıldı.

        Söz konusu haberde yer alan iddiaların gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu belirtilen açıklamada, "Sayıştay raporlarında da belirtildiği üzere, proje 'afet sonrası toplumun yeniden yapılandırılması ve dayanıklılık artırma faaliyetleri' kapsamında değerlendirilmiş, tüm harcamalar şeffaf biçimde belgelenmiş ve yasal denetime tabi tutulmuştur." denildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

