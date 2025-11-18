Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Giriş: 18.11.2025 - 13:58 Güncelleme: 18.11.2025 - 13:58
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Beyciler Mahallesi'nde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan M.A.A. ve F.A, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Zanlılardan uyuşturucu satın aldığı tespit edilen 1 kişi hakkında da "uyuşturucu madde kullanma" suçundan adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

