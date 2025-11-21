Habertürk
Habertürk
        Düzce Haberleri

        Düzce'de park halindeki traktöre çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde park halindeki traktöre çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 17:47 Güncelleme: 21.11.2025 - 17:47
        Düzce'de park halindeki traktöre çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde park halindeki traktöre çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Muhammed Ali S. (38) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Yazıpınar Mahallesi'nde asfalt çalışması nedeniyle kapalı olan sokakta park halindeki belediyeye ait traktöre çarptı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Sağlık çalışanları, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Sürücünün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

