Düzce'de park halindeki traktöre çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde park halindeki traktöre çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Muhammed Ali S. (38) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Yazıpınar Mahallesi'nde asfalt çalışması nedeniyle kapalı olan sokakta park halindeki belediyeye ait traktöre çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Sağlık çalışanları, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücünün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
