Düzce'de Asayiş Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Düzce Valisi Selçuk Aslan, 2025 yılında asayiş olaylarının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 azaldığını bildirdi.

Vali Aslan, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde beraberindeki İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Jandarma Komutanı Mustafa Tetik ile Asayiş Değerlendirme Toplantısı düzenledi.

Toplantının ardından konuşan Aslan, 2025 yılında 8 bin 781 asayiş olayının meydana geldiğini belirterek, geçen yılın aynı dönemine göre, alınan tedbirlerle olay sayılarında yüzde 10 azalma sağlandığını söyledi.

Firari suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Aslan, bu yıl 2 bin 704 şüphelinin adli makamlara sevk edildiğini aktardı.

Aslan, gerçekleştirilen operasyonlarda 585 ruhsatsız silah ele geçirildiğini aktararak, 525 şüpheli hakkında işlem yapıldığını dile getirdi.

Narkotik suçlarla mücadelenin de kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Aslan, "Bu kapsamda 2025 yılında ilimizde uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik gerçekleştirilen 219 operasyonda 242 şahıs gözaltına alınmış, 165 şahıs tutuklanmıştır. Yine uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 1947 denetimde, 1447 şahıs gözaltına alınmış, 93 şahıs tutuklanmıştır. 2025 yılında organize suçlarla mücadeleye yönelik 22 operasyon gerçekleştirilmiş, 28 şahıs gözaltına alınmış, şahıslardan 1'i tutuklanmıştır." diye konuştu.

Terör örgütü PKK/KCK yönelik 11 operasyon gerçekleştirdiklerini kaydeden Aslan, bu çerçevede 5 şüphelinin gözaltına alındığını, 1 zanlının da tutuklandığını bildirdi.

Aslan, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yapılan 16 operasyonda 13, terör örgütü DEAŞ ile ilgili 22 operasyonda ise 23 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 3'ünün tutuklandığını ifade ederek, düzensiz göçle mücadeleye yönelik ise 135 operasyon yapıldığını kaydetti.

Çalışmalarda yakalanan 25 organizatörden 13'ünün tutuklandığını, 11 bin 387 yabancı uyruklu şahsın kontrol edildiğini, tespit edilen 324 düzensiz göçmenin ülkesine gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildiğini aktaran Aslan, siber devriyelerde 233 suç unsuru içerikli hesap ya da şüphelinin belirlendiğini, 255 zanlıya işlem yapıldığını, 16 şüphelinin de tutuklandığını bildirdi.

Aslan, kentte trafik tedbirleri kapsamında 616 bin 733 aracın denetlendiğini, 112 bin 910 araca ise işlem yapıldığını sözlerine ekledi.