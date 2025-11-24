Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de Asayiş Değerlendirme Toplantısı yapıldı

        Düzce Valisi Selçuk Aslan, 2025 yılında asayiş olaylarının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 azaldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 19:47 Güncelleme: 24.11.2025 - 19:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de Asayiş Değerlendirme Toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Düzce Valisi Selçuk Aslan, 2025 yılında asayiş olaylarının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 azaldığını bildirdi.

        Vali Aslan, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde beraberindeki İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Jandarma Komutanı Mustafa Tetik ile Asayiş Değerlendirme Toplantısı düzenledi.

        Toplantının ardından konuşan Aslan, 2025 yılında 8 bin 781 asayiş olayının meydana geldiğini belirterek, geçen yılın aynı dönemine göre, alınan tedbirlerle olay sayılarında yüzde 10 azalma sağlandığını söyledi.

        Firari suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Aslan, bu yıl 2 bin 704 şüphelinin adli makamlara sevk edildiğini aktardı.

        Aslan, gerçekleştirilen operasyonlarda 585 ruhsatsız silah ele geçirildiğini aktararak, 525 şüpheli hakkında işlem yapıldığını dile getirdi.

        Narkotik suçlarla mücadelenin de kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Aslan, "Bu kapsamda 2025 yılında ilimizde uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik gerçekleştirilen 219 operasyonda 242 şahıs gözaltına alınmış, 165 şahıs tutuklanmıştır. Yine uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 1947 denetimde, 1447 şahıs gözaltına alınmış, 93 şahıs tutuklanmıştır. 2025 yılında organize suçlarla mücadeleye yönelik 22 operasyon gerçekleştirilmiş, 28 şahıs gözaltına alınmış, şahıslardan 1'i tutuklanmıştır." diye konuştu.

        Terör örgütü PKK/KCK yönelik 11 operasyon gerçekleştirdiklerini kaydeden Aslan, bu çerçevede 5 şüphelinin gözaltına alındığını, 1 zanlının da tutuklandığını bildirdi.

        Aslan, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yapılan 16 operasyonda 13, terör örgütü DEAŞ ile ilgili 22 operasyonda ise 23 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 3'ünün tutuklandığını ifade ederek, düzensiz göçle mücadeleye yönelik ise 135 operasyon yapıldığını kaydetti.

        Çalışmalarda yakalanan 25 organizatörden 13'ünün tutuklandığını, 11 bin 387 yabancı uyruklu şahsın kontrol edildiğini, tespit edilen 324 düzensiz göçmenin ülkesine gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildiğini aktaran Aslan, siber devriyelerde 233 suç unsuru içerikli hesap ya da şüphelinin belirlendiğini, 255 zanlıya işlem yapıldığını, 16 şüphelinin de tutuklandığını bildirdi.

        Aslan, kentte trafik tedbirleri kapsamında 616 bin 733 aracın denetlendiğini, 112 bin 910 araca ise işlem yapıldığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore liderini ağırladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore liderini ağırladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Tayvan'ın Çin'e iadesi önemli"
        "Tayvan'ın Çin'e iadesi önemli"
        Beşiktaş'a öne geçmek yaramıyor!
        Beşiktaş'a öne geçmek yaramıyor!
        Rusya'dan Avrupa'nın Ukrayna planına kesin ret
        Rusya'dan Avrupa'nın Ukrayna planına kesin ret
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Nüfus 86 milyona dayandı
        24 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        24 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        "En büyük kozları duran toplar"
        "En büyük kozları duran toplar"
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"

        Benzer Haberler

        Oto kurtarıcıları üst üste dizip trafikte ilerledi
        Oto kurtarıcıları üst üste dizip trafikte ilerledi
        Düzce'de 26 bine yakın kişi tek tek sorgulandı Aranan 104 şahıs yakalandı,...
        Düzce'de 26 bine yakın kişi tek tek sorgulandı Aranan 104 şahıs yakalandı,...
        Düzce'de uyuşturucu satan 8 kişi tutuklandı
        Düzce'de uyuşturucu satan 8 kişi tutuklandı
        Düzce'de 31'i alkolden 231 araç trafikten men edildi
        Düzce'de 31'i alkolden 231 araç trafikten men edildi
        Başkan Özlü "Projeler sorunsuz ilerliyor"
        Başkan Özlü "Projeler sorunsuz ilerliyor"
        Yürüyüşü ile fenomen olan öğretmene sürpriz 29 Ekim'in hafızalara kazınan y...
        Yürüyüşü ile fenomen olan öğretmene sürpriz 29 Ekim'in hafızalara kazınan y...